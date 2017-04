'Dat is het cynische van wéér zo'n aanslag: de gewenning'

Hoe reageren de Zweden op de aanslag?



Ruwweg zijn er twee verschillende verhalen. Die komen in mijn ogen overeen met de kloof die er is in de Zweedse samenleving, en waar de politiek het niet over durft te hebben. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen dat het wel meevalt. Een beetje het klassieke Zweedse verhaal: ze zijn wel geschrokken, hadden het niet verwacht, juist omdat Zweden zo veilig is, maar zeggen ook: overal in Europa zijn dit soort aanslagen en dus is het niet gek dat Zweden ook een keer aan de beurt is. Volgens hen wordt het vluchtelingenprobleem nu heel erg opgeblazen, en zijn er hier niet meer problemen dan in andere landen.



Aan de andere kant zijn er mensen die dat weerspreken. Zij beginnen meteen over de islam en over vluchtelingen, terwijl het motief van de Oezbeekse dader nog niet bekend is. Volgens hen staat juist in Zweden dat taboe op vluchtelingen nog overeind, en heb je hier een rood-groene regering die wegkijkt.