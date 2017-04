'Buitengewone dag in Londen': politie verijdelt twee terreuraanslagen in 24 uur

De twee incidenten houden geen verband met elkaar. Tijdens de arrestaties in de noordelijke wijk Willesden werd een vrouw neergeschoten. Ze is niet gearresteerd en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Haar situatie is stabiel, aldus de politie. Tijdens de inval, die te maken zou hebben met 'een actief terreurplot', werd traangas gebruikt. In een andere woning in Kent, in het zuidoosten in Engeland, vond ook een arrestatie plaats.



De man die donderdag bij Westminster is gearresteerd, had meerdere messen bij zich. Dankzij gedegen inlichtingenwerk hadden de geheime dienst en de anti-terreurbrigade van de politie de man al een tijdje in het vizier en de arrestatie volgde vlak voor hij op het punt zou hebben gestaan om mensen neer te steken bij het parlement. Enkele messen vielen op de grond tijdens de aanhouding. Islamitische Staat heeft zijn sympathisanten opgeroepen om gewone burgers, dienders en symbolen van westerse machten aan te vallen.