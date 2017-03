'Brexit heeft afschrikwekkend effect op rest van Europa'

'Burgers zijn kritisch, maar ze willen ook de rotzooi niet die we nu in het Verenigd Koninkrijk zien', zegt Verhofstadt. Hij ziet het vertrek van de Britten als kans voor hervormingen binnen de EU. 'We moeten voorbereid zijn op een volgende financiële crisis.'



Het Britse parlement stemde maandagavond definitief in met het brexitplan van premier Theresa May. Ze kan dinsdag met een ongewijzigd wetsontwerp naar de koningin die het formeel nog moet goedkeuren om de uittreding uit de Europese Unie via artikel 50 in gang te zetten.



Het Lagerhuis wees eerder op de avond het voorstel af om het parlement meer zeggenschap te geven over de definitieve tekst van het brexitplan. Het steunde daarmee de vertrekovereenkomst die May voor ogen heeft. Het laatste woord was nog aan de Lords, maar die staakten zoals verwacht hun verzet.