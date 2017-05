'Braziliaanse president stemde in met betaling zwijggeld'

Temer ontkent alles

In een eerste reactie ontkent Temer alle aantijgingen. 'President Michel Temer heeft nooit verzocht om zwijggeld te betalen aan oud-parlementariër Eduardo Cunha', aldus de verklaring van zijn woordvoerders. Temer geeft toe dat de ontmoeting met de JSB topman heeft plaatsgevonden, maar stelt dat hij nooit toestemming heeft gegeven of heeft meegewerkt aan het tot zwijgen brengen van Cunha. De president riep woensdag zijn kabinet bijeen voor een crisisberaad.



Als de beschuldigingen kloppen is dat zeer pijnlijk voor Temer. Eduardo Cunha is het brein achter de afzetting van Temer's voorganger Dilma Rousseff. Vanwege zijn slinkse handelwijze kwam hij bekend te staan als de 'Braziliaanse Frank Underwood', naar de hoofdpersoon van de Amerikaanse politieke televisieserie House of Cards. Rousseff werd beschuldigd van het sjoemelen met de begroting en vorig jaar besloot het Congres dat ze moest aftreden.



Zodra Rousseff op non-actief was gesteld nam Cunha's bondgenoot Temer het stokje over. Hij was Rousseff's vice-president, maar had zich in de maanden voorafgaand aan de impeachment aan de kant van haar vijanden geschaard. Rousseff noemt haar afzetting een staatsgreep.



Cunha is inmiddels tot vijftien jaar cel veroordeeld wegens corruptie en witwaspraktijken. Het onderzoek naar het corruptieschandaal gaat onverminderd door, Temer heeft sinds zijn aantreden al zeven ministers zien vertrekken wegens corruptie. De directie van vleesbedrijf JSB staat ook op de verdachtenlijst. Directeur Batista zou de opname van Temer hebben gemaakt in ruil voor strafvermindering.