'Akkoord over staakt-het-vuren tussen Oekraïne en pro-Russische rebellen'

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zei dat een staakt-het-vuren in eerste instantie moet worden gebruikt om zware wapens weg te halen uit het gebied waar wordt gevochten. Ook kunnen de regering in Oekraïne en de separatisten in het oosten van het land met steun van het Rode Kruis mogelijk beginnen met het uitwisselen van gevangenen.



Kort voor de mededeling van Lavrov had de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin gezegd dat hij niet blij was met het resultaat van het overleg zaterdag in München.



Officieel is al sinds het voorjaar van 2015 een wapenstilstand in Oekraïne van kracht, maar die wordt na aanvankelijk succes al lange tijd geregeld geschonden. Beide partijen wijzen elkaar aan als schuldige aan het oplaaiende geweld.