Zweedse meesterverteller Torgny Lindgren overleden

Of een voormalige opwekkingsprediker die als 83-jarige ineens niets meer gelooft en merkt hoe lastig het is om de door hem bekeerde landstreek vol eigenheimers weer te ontkerstenen; de mensen geloven inmiddels zo'n beetje wat ze willen, in Gods natuur die ook bestaat als God dat eventueel niet zou doen. Net als Zijn wil, misschien.



In het meesterlijke Het Licht roeit de pest het dorp Kadis uit, op zes inwoners na die met elkaar om vele nalatenschappen strijden, en daartoe de waarheid naar believen aanpassen. Waar Lindgren zijn inspiratie vandaan haalde, vertelde hij in Herinneringen, het boek dat hij liever de genre-aanduiding 'roman' gaf, omdat hij er zelf niet zeker van was of zijn herinneringen wel klopten.