Zelfs binnenshuis vriest het dat het kraakt

2 februari

Onverminderd bar weer, veel sneeuw en strenge vorst. De koolrapen hebben al hun groen verloren en liggen er bij als voetballen. Ik was erg ziek gisteravond, kreeg een flauwte bij het naar bed gaan, maar Nancy hoorde me vallen en schoot me samen met Betty te hulp.



De koude was me te veel geworden, nadat ik uit een warme kamer naar boven was gegaan, waar geen haard brandde, en toen ik naar beneden ging om te zien of alles veilig was, had de kou me overweldigd. Zelden de afgelopen veertig jaar zoiets meegemaakt, en het einde lijkt niet in zicht.



James Woodforde (1740-1803), Anglicaanse geestelijke. Ingekort fragment uit The Diary of a Country Parson, 1758-1802.