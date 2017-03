De Volkskrant vroeg schrijvers op Boekenbal: welke zonde heeft ú tot literatuur gemaakt?

Arjen Lubach

'In mijn laatste boek IV, een thriller, heb ik allemaal mensen vermoord. Het fijne aan schrijven is natuurlijk dat alle zonden in de wereld van de verbeelding blijven. Soms is dat een heel fijne wereld. Toen ik aan mijn roman werkte, ging ik 's nachts vaak naar bed met de gedachte: was ik maar weer in die wereld. De thriller had ik veel sneller af, want ik wilde mezelf zo snel mogelijk uit die nare wereld schrijven.'