Wat maakt een meeuw een meeuw? Een vloek?

Acht uur 's ochtends. Ik keek naar de meeuwen. Een stuk of vierentwintig, grijswit, achter het schip aan. Ze krijsten roestig, rekten hun nek en loerden links en rechts, op en neer, hielden elkaar in de gaten. Sommige leken oud; schrandere rovers, die dicht bij het schip bleven, zonder zich veel in te spannen. Jongere exemplaren waren voortdurend in beweging, breeduit zwenkend van de ene kant naar de andere, terugvallend en weer oproeiend, duikend naar voedsel - een rusteloze troep.



Welke verborgen geest hield ze in beweging? Wat maakt een meeuw een meeuw, rusteloos zwervend over de zilte baren? Een vloek? Maar ik beschouw geen enkele vorm van leven als een vloek. Ook in mijn donkerste uren niet. Een ánder leven, niet een minder of een uitgewist leven was waarnaar ik verlangde.

Elk voor zich mogen de atomen van de zee niets voorstellen - maar de zee!