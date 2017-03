Waar is schrijver Elfie Tromp nu mee bezig?

'Ik heb getwijfeld of ik wilde meedoen aan deze rubriek, omdat mensen altijd jubelverhalen vertellen over alle internationale, glamoureuze projecten waar ze op dat moment mee bezig zijn. Twee weken geleden heb ik mijn roman, waaraan ik een jaar heb geschreven, weggegooid.



'In januari zat ik in een schrijfresidentie in Zeeland. In afzondering pak ik de draad weer op, dacht ik. De roman was een persoonlijk verhaal over Rotterdam, maar het zei me niets meer.