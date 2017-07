Vormende jaren van Bowie en Lennon nu als stripboek

John Lennon zit aan de bar van een Londense club en is zijn hippe cynische zelf. Het is begin 1969 en hij overweegt The Beatles te ontbinden. Dan stapt David Bowie binnen. Hij is nog niet de David Bowie zoals we hem later leren kennen, die van de glamrock. Dit is eerder David Bowie de folkzanger, die zijn eerste wankele schreden op weg naar roem begon onder zijn eigen naam Davie Jones.



Of ze een ritje zullen maken, stelt Lennon voor.