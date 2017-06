Vandaag zet ik eens een boom op over de spinnetjes op mijn plafond

Je hebt columnisten die elke week over vogeltjes schrijven. Wat zeg ik, je hebt columnisten die elke week over Jan Wolkers schrijven. Bedenk daarbij dat Jan Wolkers zelf voortdurend over spuugbeestjes schreef. Het is echt waar. Zo bezien kan ik vandaag best eens een boom opzetten over de twee spinnetjes op mijn plafond.



Midden op de dag lag ik uitgestrekt op bed. Ik was keihard aan het werk, prakkiserend over de roman fleuve die ik aan het schrijven ben, een episch werkje dat Proust uit de canon moet gaan wippen. 'Zus', mijmerde ik, 'kan dat niet beter zo', toen ik een zwart puntje waarnam op de kalkvlakte boven mijn hoofd, in feite een nogal freaky hángende Sahara, vanuit het puntje geredeneerd tenminste, dat zo te zien een minuscuul spinnetje was.