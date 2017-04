Van Jazz tot Bach: iedere levensfase zijn afspeellijst

Om in de sfeer van de tijd te komen, luister ik bij het schrijven van de biografie veel naar muziek. Elke periode heeft zijn eigen afspeellijst. Wolkers' late leven is van Bach. Toen ik de laatste keer met hem samen in zijn atelier op Texel was, zette hij de orkestsuites van Bach op, in de uitvoering van Ton Koopman. Zo hard dat de penselen in de glazen potten rinkelden en de muziek over ons heen spoelde als de branding van de zee.



De jaren vijftig en zestig zijn van Jazz.