Twee Franse passies kwamen samen: eten en literatuur

We luisterden naar Noam Morgensztern, acteur van de Comédie-Française, die enkele gastronomische passages voorlas. Bij het kippetje hoorde een fragment uit De wereld als markt en strijd: '26 mei was ook de dag waarop ik was verwekt, laat in de middag. De geslachtsdaad had plaatsgevonden in de woonkamer, op een pseudo-Pakistaans tapijt. Op het moment dat mijn vader mijn moeder van achteren penetreerde had ze het onzalige idee gehad haar hand uit te steken om zijn testikels te strelen, met de zaadlozing als resultaat. Ze had genot gevoeld, maar geen orgasme. Even later hadden ze koude kip gegeten.'



Smakelijke voortzetting!