Tsjêbbe Heitinga, Eileen Myles en Nhung Dam

Chelsea Girls

In 1994 beschreef de dichter Eileen Myles (1949) haar wilde New Yorkse jaren met veel drugs en vriendinnen in haar memoires Chelsea Girls, nu vertaald door Evi Hoste en Anniek Kool. Op het omslag staat het portret dat de befaamde Robert Mapplethorpe in 1980 van haar maakte. Dat ze ietwat glazig kijkt, komt doordat ze stoned was. Aan het eind van die zomer ging ze naar haar moeder, die thuis in Boston een fotomuur had. Waarom hang je deze niet op, zei de dochter. Waarop de moeder zenuwachtig: 'Ik weet niet of ik een passend lijstje heb', en: 'Leg voorlopig maar op de tv.'