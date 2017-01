Tom Cruise maakt een praatje met iedereen

Première van Interview with the Vampire in Dublin. Tom Cruise komt er voor over, God zegene hem. Hij had het een paar maanden geleden beloofd, en ik had altijd gedacht dat er wel iets tussen zou komen. Hij baant zich een weg door een angstwekkende rij toeschouwers en maakt met iedereen een praatje. Ik weet één ding: ik zou het hem niet nadoen.



Daarna een receptie in Dublin Castle. Liam Neeson komt opdagen. Een groep Britse parlementariërs komt kijken wat de belastingvoordelen de Ierse filmindustrie hebben opgeleverd. Ik krijg de indruk dat ze de film tamelijk verschrikkelijk vonden.



Misschien willen ze dit soort ondernemingen uiteindelijk niet op hun conto hebben. Als je Shakespeare hebt, waarom zou je dan nog film willen?