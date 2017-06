Thrillerschrijver Felix Weber wint Gouden Strop 2017

Spannende Boeken Weken

De Schaduwprijs, de prijs voor het beste Nederlandstalige thrillerdebuut, ging donderdagavond naar de Vlaamse auteur Jan Van der Cruysse voor Bling bling. Diamantroof in Delhi.



Vrijdag 9 juni starten de Spannende Boeken Weken. De Zuid-Afrikaanse auteur Deon Meyer (van wie deze week ook het beklemmende en apocalyptische Koorts in Nederlandse vertaling verschijnt) heeft het Geschenkboek De vrouw in de blauwe mantel geschreven dat gedurende deze 'spannende weken' (die tot en met 25 juni duren) door de boekhandel aan haar klanten cadeau wordt gedaan bij besteding van 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken.



Meyer toert tijdens de Spannende Boeken Weken langs tientallen boekhandels door heel Nederland om te signeren en lezers te ontmoeten. Naast auteur is Meyer ook gepassioneerd fotograaf: hij maakt foto's van de landschappen in zijn boeken. De foto's die in sommige gevallen ook zijn boekomslagen sieren, worden tijdens de Spannende Boeken Weken in tien openbare bibliotheken geëxposeerd (Almere, Ede, Wageningen, Muiden, Den Helder, Tilburg, Middelburg, Harderberg en Zwolle).