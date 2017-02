T2, Zetelroof en Ontdekking van het Masturbariaat

Irvine Welsh, Arbeiderspers, € 21,99

Veel gewelddadige scènes en cynische humor, schreef Hans Bouman al in 2002, toen Porno van Irvine Welsh verscheen, het vervolg op het geruchtmakende Trainspotting (1993), over een stel gedrogeerde en verwilderde jongeren in de Edinburghse havenwijk Leith. Ter gelegenheid van de verfilming van de tweede roman is de vertaling, van Ton Heuvelmans nu omgedoopt in T2 Trainspotting. Twee vrienden willen eerst amateurpornofilmpjes maken, en daarna de professionele porno in. Welsh wroet in het vuil om een punt te maken, schreef Bouman, bijvoorbeeld door te laten zien dat porno een mainstream-consumptieartikel is geworden.