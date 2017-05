Stiekeme misdienaar Ludo at hosties uit het vuistje

Even iets belangrijks. Al dat gelul in die krant. Op de lagere school in Limbabwe had ik een vriendje, Ludo heette hij, met enorme normen en waarden. Echte kokkerds, kon je wel zeggen. 'Dat mag niet van Sinterklaas', stamelde hij bij alle soorten kattenkwaad, zelfs als het hoogzomer was, en je zeker kon weten dat de Sint in z'n zwembroek op het jacht van Richard Branson lag, tussen de lekkere wijven, en mét een enorme wortel, Ludo - en niet in zijn schoentje en ook niet voor Salinero of hoe die schimmel ook mag heten.