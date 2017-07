Schrijvers als Adriaan van Dis en Hanna Bervoets staken om vertrek directeur Atlas Contact

We voelen ons heel erg verwant met Atlas Contact en de manier waarop dit gaat slaat nergens op, het is de omgekeerde wereld Hanna Bervoets

Maar dat is precies waar de auteurs van Atlas Contact naar snakken. 'Geef ons informatie!', zegt schrijfster Hanna Bervoets. 'We willen weten wat er aan de hand is.' Samen met Ellen Deckwitz en Lieke Marsman nam ze donderdagavond het initiatief voor een petitie die inmiddels 35 Atlas Contact-auteurs hebben ondertekend. In de petitie spreken de auteurs de vrees uit dat de belangen van VBK niet stroken met de waarden van Atlas Contact. Verder dreigen ze 'uit liefde voor de literatuur en onze uitgeverij waar het VBK betreft' de pen neer te leggen. Onder hen Adriaan van Dis, Oek de Jong, Dick Swaab, Tinkebell en Geert Mak.



Hanna Bervoets werd afgelopen dinsdag net als een aantal andere schrijvers gebeld door Van der Pluijm, die haar meedeelde dat ze weggaat. Sindsdien heeft ze niets meer gehoord; andere auteurs evenmin. De afgelopen dagen is onder de schrijvers onvrede ontstaan over de gang van zaken. 'We voelen ons heel erg verwant met Atlas Contact en de manier waarop dit gaat, slaat nergens op, het is de omgekeerde wereld', zegt Bervoets. 'Wíj verdienen het geld voor dat bedrijf, zonder de auteurs zijn ze nergens. Als Wiet de Bruijn een prachtidee heeft om de literatuur de toekomst in te loodsen, sta ik ervoor open. Maar we moeten wel weten wat de plannen zijn en wat de koers wordt.'