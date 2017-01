Schrijver Celal Altuntas bedreigd na interview in de Volkskrant

'Stop met die knuffelcultuur' Hij roept het al langer: ook in Nederland kan het volk in opstand komen. Wat in Amerika gebeurt, ziet hij als een bevestiging van zijn boodschap. Lees hier het interview met Celal Altuntas terug

Hij wordt ook voortdurend gebeld op zijn mobiele telefoon. Altuntas: 'Gescholden wordt er dan niet. Het blijft angstvallig stil. Ze bellen zelfs om 3 uur 's nachts. Dat is echt eng.'



Altuntas voelt zich niet veilig meer. Een radiodebat met zijn partijgenote en voormalig Statenlid van de PvdA in Noord-Holland Naima Ajouaau zaterdag op BNR radio heeft hij afgezegd. Ajouaau had daarvan melding gemaakt op Facebook. Altuntas: 'Daar kwamen zoveel heftige reacties op dat ik me heb teruggetrokken. Heel even voelde ik me monddood gemaakt. Maar ik ga wel door. In dit land moet ik mijn mening toch vrij kunnen uiten.'



Dat is Ajouaau hartgrondig met hem eens. Ze heeft de berichten van haar Facebook verwijderd. En daar gemeld dat ze het 'onbegrijpelijk' vindt dat het BNR-debat moest worden geannuleerd vanwege ernstige bedreigingen aan het adres van Altuntas. 'Hij moet vrijuit zijn mening kunnen geven, zonder voor zijn vrijheid te moeten vrezen.'