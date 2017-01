Ruim een eeuw na zijn dood wordt er een nieuw boek van Mark Twain gepubliceerd

Verkoophit

Boekkenners verwachten dat The Purloining of Prince Oleomargarine een verkoophit gaat worden. Daarbij wordt gewezen op een ander kinderboek dat jaren na de dood van de schrijver werd 'teruggevonden': The tale of Kitty-in-boots (Het verhaal van de gelaarsde kat) van Beatrix Potter. Het boek van de Engelse schrijfster en illustrator, vooral bekend van Pieter Konijn die ook een rol speelt in The tale of kitty-in-boots, schoot vorig jaar bij publicatie direct naar de top van de boekenlijsten.



Dat was in 2015 ook al het geval met het What Pet Should I Get van Dr. Seuss, dat in een stapel oude manuscripten werd teruggevonden door de echtgenote van de overleden schrijver. Direct na publicatie was het boek van Dr. Seuss, die eigenlijk Theodor Geisel heette en beroemd werd door onder meer De kat met de hoed en Groene eieren met ham, een groot succes.