Rossini in verlegenheid gebracht

In Terracina stelt men ons voor om met reizigers uit Napels te souperen. In het gezelschap van een stuk of zeven personen zie ik een knappe blonde, licht kalende man van ongeveer vijfentwintig jaar. Ik vraag naar nieuws uit Napels, vooral op het gebied van muziek, en hij vertelt openhartig en onderhoudend. Ik vraag of er nog hoop is om in Napels de Otello van Rossini te zien; hij glimlacht. Ik zeg hem dat Rossini in mijn ogen de hoop van de Italiaanse school is: hij is een geboren genie.



De man lijkt enigszins in verlegenheid gebracht, zijn reisgenoten moeten lachen: het blijkt Rossini zelf. Gelukkig heb ik toevallig niets gezegd over de luiheid van dat genie of zijn imitaties.