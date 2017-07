Pos maakt van Kromrijs mislukte debuutroman heerlijke kost

Met haar vertrekt Komrij in juni 1965 'voorgoed' naar Kreta, om daar aan zijn eerste roman te werken. De drank is er goedkoop en willige jongens zijn er in overvloed. Al snel gaat de relatie met Ellen - zíj bedriegt hem met een nieuwe vriend - ten onder in jaloezie, drank en gevechten. In juni 1966 is hij terug in Amsterdam. Hij zoekt 'priester Charlie' weer op, Charles Hofman, die hulppastoor is bij de Oosters-Orthodoxe kerk, een mooie, aardige jongen die hij in Griekenland niet uit zijn hoofd kon krijgen. Als Komrij met Charles gaat samenwonen (ze bleven samen tot Komrijs dood) komt er pas schot in zijn werk, gedichten en vertalingen.



Dit weten we allemaal uit De lange oren van Midas, het boek dat uitkomt ter gelegenheid van Komrijs vijfde sterfdag op 5 juli. De titel, van wat zijn debuutroman had moeten worden, is ietwat misleidend. Die roman is niet integraal uitgegeven, slechts passages, aangevuld met brieven en dagboeken uit de Kreta-tijd. Komrij wilde niet dat het hele manuscript werd gepubliceerd.