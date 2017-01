Populairste zelfmoordenaar van de Nederlandse literatuur in strip

Strip Christophe Malavoy & Paul en Gaëtan Brizzi; Céline en de kolonie van collaborateurs, Xtra €19,95. Vertaald door Lambiek Berends, hij geeft zondag 15 uur een lezing bij boekhandel Scheltema in Amsterdam. ©

In de stripversie is deze episode doorsneden met Célines verblijf in Meudon, waar hij werkte als arts, met beelden van Montmartre en van zijn tijdelijke ballingschap in Kopenhagen. De lezer moet de aandacht er dus bij houden, want de Fransman gaat van hot naar her in gezelschap van de eeuwige kat Bébert. De kwaaie, wantrouwige kop van Céline is in al die avonturen meesterlijk weergegeven: de Brizzi's hebben hun boek niet geïnkt maar alles in grafiet weergegeven, wat zorgt voor een passend sombere sfeer. Enige nadeel van deze gevisualiseerde biografie is dat hij geen indruk geeft van het stilistisch genie van Céline. Suggestie aan de lezer: begin met deze strip en stort u dan op Reis naar het einde van de nacht met illustraties van Jacques Tardi. Koop vervolgens de Duitse trilogie in het origineel.