Pionier en gezicht van de moderne Spaanse literatuur Juan Goytisolo (86) overleden

Experimentele periode

Met De identiteit (1966) ging Goytisolo's experimentele periode gloedvol van start. In deze roman voerde hij een alter ego op die op fragmentarische wijze zijn verleden bij elkaar sprokkelt, niet om het op proustiaanse wijze te herwinnen maar om zich ervan te verlossen. In De wraak van don Julián (1970) zette Goytisolo rigoureus de aanval in tegen de bekrompen, repressieve mentaliteit die hij typisch vond voor Spanje nadat de verdrijving van de Moren en Joden in 1492 de genadeslag had gegeven aan de multiculturele lappendeken die het land eeuwenlang was geweest.



Na de dood van Franco in 1975 keerde Goytisolo niet terug naar Spanje. Wel voelde hij meer zielsverwantschap met Spaanse schrijvers als Cervantes en Clarín. Maar van het Spaanse literaire establishment moest hij niets hebben. Dat was inmiddels wederzijds. De romans die Goytisolo de laatste decennia van zijn leven schreef kraakten onder het gewicht van de literaire verwijzingen en kregen nog maar weinig handen op elkaar.