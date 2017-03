Over dit debuut schrijven alle Duitse kwaliteitskranten

De debuutroman Ellbogen, van Fatma Aydemir (30) is afgelopen maand overal in de landelijke kwaliteitspers gerecenseerd

Geruststelling: Hazal bestaat niet. Dit gebeurt in een boek. De debuutroman Ellbogen, van Fatma Aydemir (30) is afgelopen maand overal in de landelijke kwaliteitspers gerecenseerd. Die eer valt in Duitsland, waar literair snobisme geldt als een deugd, lang niet alle debuten ten deel.



Laat staan debutanten wier boeken als roman eigenlijk niet geslaagd zijn, zoals Die Zeit schreef over Aydemirs boek.



Aydemir, dochter van Turkse gastarbeiders, schrijft voor de eigenzinnig-linkse krant taz, ze heeft Duits en Amerikanistiek gestudeerd. Haar maatschappelijke succes staat in groot contrast met het lot van haar hoofdpersoon. Binnenshuis is zij de dochter die danst naar het pijpen van haar vader, een taxichauffeur met losse handjes, op straat gedragen zij en haar vriendinnen zich als gangsters. Vloekend en jattend struinen ze door Wedding, een stadsdeel dat zich wat landelijke bekendheid en imago kan meten met onze Schilderswijk.