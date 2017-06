Obama blijkt gewoon een mens te zijn geweest

Auteur David Garrow, die een stuk of duizend kennissen van de jonge Obama heeft gesproken, bouwde de meest saillante verhaallijn van zijn Rising Star - The Making of Barack Obama op rond een vriendin die tot nu toe onbekend was gebleven. Deze Sheila Miyoshi Jager, een half-Nederlandse/half-Japanse medestudent die tegenwoordig hoogleraar Oost-Aziatische studies in Ohio is, verklapt dat Obama haar verliet omdat hij vond dat hij beter met een zwarte vrouw kon trouwen, om zijn kansen op een politieke carrière te vergroten.



Sleutelscène is het moment dat Obama dat aan haar vertelt, in een zomerhuisje in Wisconsin, in een luidruchtige opeenvolging van geruzie en goedmaakseks. 'Dat kan geen reden zijn!', zou Jager hebben uitgeroepen.