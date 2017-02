Na Johan Cruijff het bekendste exportproduct van Nederland

En dat heeft ook geleid tot veel speculaties over de onmetelijke rijkdom van Dick Bruna die behalve met boeken Nijntje ook te gelde heeft gemaakt met een merchandisinglijn waar Real Madrid jaloers op zal zijn. Het konijn staat niet alleen op T-shirts, dekbedden, kussens en gordijnen, maar op bijna tienduizend artikelen waaronder tandenborstels en toilethoezen. Nijntje is vereeuwigd in musea en zelfs in een Japans wintersportoord. In Nederland heeft Nijntje twee eigen winkels: de winkel van nijntje in Maastricht en in Amsterdam.