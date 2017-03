Mantel, Dunham en filmscenario van J.K. Rowling

Hilary Mantel

Dertig jaar geleden schreef Hilary Mantel de roman die nu door Harm Damsma en Niek Miedema vertaald is als Acht maanden in de Gazastraat, en waarvoor ze zich baseerde op de vier jaar dat ze met haar man in Djedda (Saoedi-Arabië) woonde. De dag dat ze uit Djedda vertrok was de gelukkigste uit haar leven. In de roman is Frances Shore in het islamitische land zo ongeveer afgesloten van alle contact.



AtlasContact € 21,99