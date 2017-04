Lucifers zijn dankbare symbolen op boekomslagen

Het debuut van de Amerikaanse Julie Buntin is zo'n boek dat je 'aan iedereen die toevallig in de buurt is' wilt voorlezen. Tenminste, dat zegt Jonathan Safran Foer op de cover van Marlena, dat in onder andere The New York Times ('a painful exorcism') met applaus is begroet.



De autobiografische roman over de fatale vriendschap tussen de brave Cat en haar wilde buurmeisje Marlena verschijnt vrijwel tegelijkertijd in vertaling bij Prometheus, niet met de abstracte tekening van de Amerikaanse versie op het omslag, maar met een veel explicietere illustratie.