Katoen, een gruwelverhaal voor de doorzetter

Eén ding maakt Sven Beckert in elk geval volkomen duidelijk. Dat is de absoluut dominante rol van katoenproductie in het ontstaan van de moderne samenleving. Katoen was de motor achter de industriële revolutie, achter de slavernij in de Verenigde Staten én het kolonialisme. Katoen is de reden voor de great divergence, de enorme voorsprong die Europa vanaf 1800 ontwikkelde ten opzichte van de rest van de wereld. Een handjevol uitvindingen veranderde het stille Lancashire in een industriegebied vol dampende schoorstenen, en maakte van Liverpool en Manchester centra van de wereldwijde handel in garens en stoffen.



De import van katoen vanuit Midden-Amerika was al snel niet genoeg voor de Britse fabrieken. Maar gelukkig bood het zuiden van de Verenigde Staten land en slavenarbeid in overvloed. Brits katoen veroverde de wereld. Overal waar de Britten binnendrongen, vernietigden ze de lokale katoenindustrie en traditionele agrarische structuren.