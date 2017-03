Kan die pannenkoekenboot niet naar Afrika varen?

Ik wilde eten. Elke dag heb ik dat een paar keer, dokter. Ben ik verslaafd? Kunt u functioneren zonder?



Hongerig keek ik naar de kont van de pont. Ik had hem op een haar gemist, wat te denken gaf, want ik had Kapitein Iglo zien zitten in z'n cockpit en hem was heus wel opgevallen dat ik met mijn tong over mijn schouder aan was komen scheuren, zwaaiend naar zijn oceaanstomer. En toch haalde hij doodleuk z'n klep op, wat een visstick, zeg.