Jane Austen zou de ophef zelf prachtig hebben gevonden

Nu het eindelijk zover is, woedt een nieuwe discussie: is Austen te knap afgebeeld? De Bank of England heeft een portret uit 1817 gekozen waarop ze kalm voor zich uitstaart, met grote ogen. Volgens haar biograaf Lucy Worsley, een televisiehistoricus, is de afbeelding niet waarheidsgetrouw, maar is ze indertijd om publicitaire redenen knapper gemaakt dan ze was. Dat blijkt uit het portret, gemaakt door haar zus Cassandra, waarop de afbeelding is gebaseerd. Austen heeft daarop dunne lippen, een scherpere kin en wallen onder de ogen. Ze kijkt chagrijnig.



Austen blijft de gemoederen in haar 200ste sterfjaar ook om andere redenen bezig houden. Tijdens het boekenfestival van Hay zei Worsley dat de eeuwige vrijgezel Austen als een maagd is gestorven. Ze droeg mogelijke redenen aan, zoals het feit dat potentiële minnaars zijn gestorven tijdens de oorlogen tegen Napoleon, dat Austen bang was te zullen sterven bij een bevalling en dat ze te druk was met boeken schrijven. In The Daily Telegraph vroeg Melanie McDonagh zich af waarom deze Austen-expert de meest voor de hand liggende reden over het hoofd zag: als dochter van een predikant en zelf een devoot Anglicaan keurde Austen seks voor of buiten het huwelijk af.