Jan Wolkers had een bijzondere ontmoeting te danken aan Winnie-the-Pooh

Om Wolkers' woonhuis op Texel klinkt gezoem. Als ik in de tuin omhoogkijk om te zien waar het indringend zingende geluid vandaan komt, zie ik talloze bijen zenuwachtig om de schoorsteen heen zwermen. Vorig jaar was hier op de eerste warme zomerdag ook al een verdwaasd bijenvolk neergedaald. Door een gaatje in het metselwerk of onder de dakpannen door hadden ze zoemend een weg naar binnen weten te vinden. En toen was het begonnen bijen te sneeuwen. Honderden diertjes vielen dood neer. De gekromde lijfjes met hun gespreide vleugels lagen op de tafel in de torenkamer als een nagelaten boodschap in onleesbare zwarte tekens.