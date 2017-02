Jack Nicholson? Die wil ik niet als Toni Erdmann

Column Peter Buwalda

columnHollywood, lees ik in de krant, gaat een remake maken van Toni Erdmann, de Duitse Oscarkandidaat. Hopelijk is het nepnieuws, geproduceerd in de nepnieuwsfabriek die in Sint-Petersburg staat, zoals ik van de week bij Brandpunt zag. Dat was geen kinderachtig staaltje journalistiek, trouwens. De hele wereld is in de greep van verzonnen nieuws, niemand gelooft z'n eigen cyberbubbeltje nog - en wie rammelen er aan de poorten van het kwaad?