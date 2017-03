In verwarrende tijden keren zelfs titels binnenstebuiten

Is het een verwarde tijd, staat de wereld op z'n kop, zijn we alle houvast kwijt? Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek vatte de stemming op 7 december 2009 treffend samen: het zette het Amerikaanse Capitool ondersteboven op de cover, onder de dreigende kop How Great Empires Fall (And America Could Be Next).



Boekontwerpers hebben het ook te pakken. De bange vraag But What If We're Wrong?, de titel van Chuck Klostermans essay over de wankele basis van onze fundamentele aannamen, draaide vormgever Paul Sahre honderdtachtig graden om. De New York Times vond het een van de sterkste omslagen van 2016.