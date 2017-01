We zitten midden in de Maand van de Spiritualiteit, getuige de vele zingevende activiteiten die tussen 13 januari en 12 februari worden georganiseerd (wat dacht u bijvoorbeeld van een Tantric Dance, Stoelyoga met MandY of Vedische Wiskunde), maar ook het boekje dat de CPNB Bestseller 60 binnenkomt op een negende plaats. Want de Maand van de Spiritualiteit zonder bijbehorend essay is als een kerstboom zonder piek, of als een januari zonder goede voornemens. Na bekende spiritualisten als Arie Boomsma en Isa Hoes is het dit jaar de beurt aan Rosita Steenbeek, die in Heb uw vijanden lief haar gedachten laat gaan over het begrip compassie en antwoorden probeert te geven op vragen als: hoe werkt barmhartigheid, valt mededogen te leren, en in hoeverre kun je begrip opbrengen voor misdadigers?