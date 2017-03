Iedereen is tegen Tony Blair

'Dus iedereen is tegen mij, daar komt het op neer?' Tony Blair zit achterover in een draaistoel in zijn 'hok', met zijn wijsvinger op een namenlijst. Zijn teamleden zitten om hem heen, samengeperst op een bank, leunend tegen de tafel, hangend in de vensterbank, met uitzicht op de tuin van Downing Street.



Het eerlijke antwoord zou zijn: 'Yes, prime minister.' Alastair Campbell houdt zijn mond. Het hoofd Communicatie en Strategie hoeft niets te zeggen.



Tony Blair weet al hoe laat het is. Hij heeft Independent Television gevraagd of hij de vrouwen die tegen de oorlog zijn kan toespreken. Het zijn dezelfde vrouwen die vandaag voor zijn deur staan te schreeuwen dat hij Labour verraadt, die hem een kindermoordenaar en aanstaand oorlogsmisdadiger noemen. Hij noemt het zijn 'masochisme strategie'.

Van buitenlandse politieke leiders tot zijn eigen parlementsleden - allemaal zijn ze tegen een oorlog tegen Saddam Hussein