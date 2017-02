Het ongeluk van Jan Wolkers is uitmuntend gedocumenteerd

Vorige week reed ik erheen. De Beethovenstraat uit, linksaf de Stadionweg op en daarna rechtsaf de Diepenbrockstraat in. Toen de voorrangskruising naderde en de weg lichtjes steeg voor de brug, dacht ik: hier was het. Ik minderde vaart om goed om me heen te kijken.



Op maandag 25 juli 1977, aan het eind van de ochtend, nadat ze boodschappen hadden gedaan in de Amsterdamse Beethovenstraat, reden Jan en Karina in hun zilveren Citroën DS Pallas naar huis. Vanaf de Bernard Zweerskade reed een Volkswagen 1200 met twee jongens erin dwars door de haaientanden heen bij hen naar binnen. Door de klap werden Jan en Karina opzij geslagen. De voorruit barstte in duizenden stukjes.



'Toen ik uitstapte', schreef Wolkers in een brief aan zijn zoon Jeroen, 'riep Karina me achterna: 'Niet vechten, hoor.' Dat was ik helemaal niet van plan. Ik wilde kijken hoe het met die jongens was die ik met een klap naar voren had zien schieten. Toen zag ik pas door het gebroken zijraam dat Karina er gewond achter zat. Haar neus was helemaal ingedeukt en erg donkerrood bloed spoot langs haar gezicht. Door het gebroken raam sloeg ik mijn arm om haar heen en zo bleven we op de politie en de ambulance wachten.'