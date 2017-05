Het glorieuze moment gevangen: kampioen Feyenoord in vier boeken

Huilende volwassen mannen

De viering, of beter gezegd bedevaart op de Coolsingel, het aardse paradijs voor Feyenoord-supporters, trok meer dan 150 duizend mensen. Zo groot is Feyenoord. Eindelijk was het glas weer eens halfvol en het lijden - er wordt door supporters van Feyenoord heel wat af geleden - ten einde. Dit was meer dan een kampioenschap. Een bevrijding, werd het massaal genoemd.



Als het over Feyenoord gaat, worden grote woorden niet geschuwd. Zelfs Wouter Bos, een verstandige man toch, doet er zonder reserves aan mee. In Feyenoord - De eerste van de eeuw van Willem Vissers en Bart Vlietstra, een van de vier boeken die deze week over de succesvolle titelrace verschenen, roept hij een wedstrijd tegen Ajax uit 2012 in herinnering.



Feyenoord won in de Kuip met 4-2 en de spits, John Guidetti, scoorde drie maal. Bos: 'Dan is het of de stad opnieuw wordt bevrijd. Ongelooflijk.' En: 'Wat je dan op zo'n tribune meemaakt. Huilende volwassen mannen. Alsof de Duitsers verdreven werden.'