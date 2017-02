Het beste wapen tegen kou is over kou te lezen

Column Remco Campert

columnHet beste wapen tegen kou is (behalve je dik kleden) over kou te lezen. Woorden zijn als kolen. Ze verwarmen. Zo stuitte ik laatst min of meer bij toeval op proza aangaande kou in Poets in Their Youth (Vintage Books, 1983), herinneringen van Eileen Simpson aan met haar bevriende dichters, zoals John Berryman, Robert Lowell, etc.