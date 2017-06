Heruitgave van een literaire klassieker: gaan we voor klassiek of eigenwijs?

Een standaardvraag bij de heruitgave van een literaire klassieker: geven we 'm klassiek uit, of doen we eigenwijs? In het geval van Midt i en Jazztid (1931), speelde het een rol dat Knud Sønderby's wordingsroman - die tot de Deense canon behoort - nooit in het Nederlands is vertaald. 'De uitgever wilde geen fotografisch beeld, dat wordt al snel nostalgisch', zegt Bas Mantel van ontwerpbureau Kades-Kaden. 'En een smaakvol kleurvakje met een statige schreefletter erin, dat is niet mijn stijl.'