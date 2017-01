Hanna Bervoets in interviews, columns en artikelen

Laatste column Hanna Bervoets

Van 2009 tot 2015 schreef Hanna Bervoets columns voor Volkskrant Magazine. Haar laatste column ging over vriendschap. 'Fatiha en ik, allebei 10 jaar, zouden áltijd vrienden blijven, en later, wanneer we volwassen waren, zouden we samen een huis kopen. Later is inmiddels aangebroken. Ik ben niet met Fatiha in een huis gaan wonen. Ik heb Fatiha achttien jaar niet meer gezien. Daar dacht ik aan, toen ik laatst langs de voetbalkooi fietste. Ik stelde me voor hoe ik mijn jongere zelf zou toespreken: 'Die afspraak van jullie stelt niets voor, na de basisschool groeien jullie uit elkaar.'