Goebbels ontdekt een 'zeer goede truc': openhartigheid

Nu de luchtaanvallen op Duitse steden hand over hand toenemen, komen we natuurlijk meer en meer arbeidskrachten en ook de materialen tekort om de schade voorlopig te herstellen.



's Avonds laat belt de Führer nog eens op, om mij een mededeling over de algemene situatie te geven. Hij is buitengewoon ingenomen met de wijze, waarop Sepp Dietrich de SS-Leibstandarte aanvoert. Hij heeft persoonlijk echte heldendaden volbracht. De Führer heeft hem hiervoor vanavond nog persoonlijk de zwaarden bij het ridderkruis verleend.



Je kunt Joden nooit vertrouwen. Ik zeg de Führer nog eens nadrukkelijk, dat ik het nodig vind, ze zo snel mogelijk uit het hele Reichsgebied te verwijderen. Hij keurt dit goed en geeft mij opdracht, niet te rusten, zolang er nog één Jood in het Reichsgebied over is.



Joseph Goebbels (1897-1945), minister van propaganda onder Adolf Hitler.

Ingekort fragment uit Dagboeken 1939-1945. Vertaling Wim Sanders. Loeb, 1985.