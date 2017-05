Giovanna Zoboli schrijft boeken zonder woorden

Hoe komen we aan kinderboeken in al die verschillende talen?

Er was alleen een praktisch bezwaar: hoe komen we aan kinderboeken in al die verschillende talen? Niet nodig, antwoordde een zekere schrijver zonder woorden.



Ter ere van de boekenbeurs in Turijn wordt de toen opgerichte Bibliotheek Zonder Woorden deze maand uitgebreid met 80 woordenloze boeken afkomstig uit 21 landen, verspreid over vier continenten.



Geen woorden, maar daden dus. Of om Mark Twain te verbasteren: vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen, die blinden kunnen zien en die iedereen kan lezen.