Gespierde zeegod met kleine bijverdienste

Het gezicht en gespierde tors van de zeegod glansden in het licht van onze elektrische lampen

Toen verscheen er een zeegod op de kade; zijn gezicht en gespierde tors glansden in het licht van onze elektrische lampen. De zeegod vroeg ons zesstuiverstukken in het water te gooien; hij dook ze achterna, kwam grijnzend en proestend weer boven, en verzocht om meer. Ik moet zeggen dat het geld mij eerlijk verdiend lijkt, gezien de duistere diepten waarin deze mannen de munten opduiken.



Al snel kwam mr. Payne aan boord, de grote wijnkoopman die W. om een rondrit over het eiland had verzocht. Samen met mevrouw B. volgden we hem naar de touwladder, aan de voet waarvan de bootjes elkaar al schommelend en slingerend verdrongen. De eerste boot maakte slagzij; de twee roeiers vloekten vreselijk toen hun boot vol water liep en verspeelden daarmee hun klandizie.



Elizabeth Butler (1846-1923), Engelse schilder.

Ingekort fragment uit From Sketch-book and Diary. London, 1909.