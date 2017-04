Geheim: de koning is geestiger dan Willy

In verband met iets inzake een zekere verjaardag moest ik van iemand een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Meer kan ik er niet over zeggen.



Wel was ik een andere keer te gast bij de koning en zijn vrouw, samen met wat andere onderdanen. Toen hoefde ik niks te ondertekenen, dus ik neem aan dat ik over die lunch op Noordeinde gewoon uit de school mag klappen. Strikt genomen kan dat niet, trouwens, toestemming krijgen om uit de school te klappen; zodra het mag, is er meteen geen school meer om uit te klappen, gek genoeg.



Helaas is dit geen taalrubriek, anders was ik nu wel zo'n beetje klaar en kon ik de straat op met mijn oranje cupcakes.