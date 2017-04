Geen man mag het gezicht van een vrouw zien

Het gezin waarbij ik ben ondergebracht bestaat uit de 35-jarige moeder, drie zoons van 20, 18 en 12, en vier meisjes van 16, 14, 9 en 6. Vader werkt in de textielhandel in Teheran en het huishouden is overduidelijk straatarm.



Het is vrijdag vandaag. Moslims houden dan zondag, en twaalf familieleden waren uitgenodigd om bij het avondeten kennis met mij te maken. Ofschoon de mannen allen nauwe verwanten zijn, deden moeder en dochters (inclusief de 6-jarige) hun sluier om. De islam is hier zo streng, dat geen man het gezicht van een vrouw mag zien. Geen wonder dat de jongens hun ogen niet kunnen afhouden van mijn arme snufferd.



Dervla Murphy (1931), Ierse reisjournaliste. Ingekort fragment uit Full Tilt - Dunkirk to Delhi by Bicycle. John Murray; 1965.