Fillon heeft Bienvenue Place Beauvau gelezen

Toen las Fillon het boek Bienvenue Place Beauvau. Daarin leggen drie onderzoeksjournalisten uit dat justitie in Frankrijk politiek is. Informatie uit gerechtelijk onderzoek belandt bij de minister, en als het heel belangrijk is bij de president.



Fillon trok meteen zijn conclusie. 'Er is een boek uitgekomen dat aantoont dat alle getapte gesprekken bij François Hollande terecht komen', zei hij. Kortom: Hollande leidt een cabinet noir, een 'zwart kabinet' dat zijn tegenstanders kapot probeert te maken. Zes medestanders van Fillon dienden een aanklacht tegen Hollande in. Kijken of justitie net zo snel in actie komt als na de verhalen over Penelope in Le Canard Enchainé.

Fillon heeft Bienvenue Place Beauvau slecht gelezen Olivia Recasens, auteur